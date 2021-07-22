Россиянам объяснили, как по-настоящему отдохнуть в отпуске

Чтобы действительно отдохнуть в отпуске, стоит сменить свою привычную деятельность. Это позволит переключиться и получить новые впечатления, рассказал «360» главврач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области Антон Масякин.

Специалист обратил внимание, что понятие отдыха для всех может быть разным. Кому-то нравится проводить время на природе, кто-то любит гулять по городу, третьи едут на море. Нужно прислушиваться к себе и делать то, что нравится, а не мучить себя.

«Самое главное в отпуске — это смена привычного вида деятельности, обстановки. Даже если человек приедет с книжкой, море, новые виды, знакомства с новой страной, совсем иная культура — это уже переключение мозга от привычного маршрута от работы до дома», — отметил Масякин.

Врач объяснил, что это будет переключением, ведь так человека будет окружать новая среда.

Не забывайте: воздух, солнце и вода — наши лучшие друзья, в том числе и в плане отдыха и восстановления своих сил Антон Масякин.

Масякин уточнил, что на солнце желательно быть не в пиковые часы. Оптимальное время — утро или вечер. Также помогут укрепить здоровье и иммунитет купание и прогулки на свежем воздухе.

«Но, опять же, ориентироваться нужно на себя. Если человеку комфортно находиться и воспринимать отдых как мегаполис, прогулки, кафе — это один отдых. Для другого — море, горы, леса и так далее», — заключил врач.