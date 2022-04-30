Юрист объяснил, что грозит «мнимым безработным»

Некоторые россияне получают пособие по безработице, но продолжают трудиться. Если о таком нарушении узнают, то виновному может грозить даже уголовная ответственность. Об этом предупредил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По словам юриста, сейчас существует фактически только один способ проверить, работает человек или нет. Для этого нужно проверить, перечисляет ли его работодатель средства в социальные фонды.

«Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью», — сказал Уткин агентству «Прайм».

Он пояснил, что если нарушение вскроется и выяснится, что человек получал пособие и при этом получал зарплату «в черную», то его лишат выплат. Но это как минимум, а как максимум, речь может пойти об уголовной ответственности по статье о мошенничестве.

«Учитывая, что речь идет о государственных деньгах, смягчающих обстоятельств здесь, скорее всего, не будет», — заключил юрист.

Ранее заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» Кирилл Данилов рассказал, что для получения пособия по безработице необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.