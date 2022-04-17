Юрист перечислил положенные безработным выплаты

Помощь от государства положена тем людям, которые потеряли работу. Прежде всего, это пособие по безработице, но в ряде случаев возможна и материальная помощь.

Для того, чтобы получить пособие нужно обратиться с необходимыми документами в центр занятости населения по месту жительства, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Размер выплат, как отметил Данилов в беседе с агентством «Прайм», зависит от уровня зарплаты заявителя на последнем месте работы при соблюдении ряда условий. Он не может превышать максимального размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент.

В первые три месяца выплачивается 75% среднемесячного заработка, в последующие три месяца — 60%. Пособие может выплачиваться не более шести месяцев в течение года. Причем для некоторых категорий граждан этот срок не превышает трех месяцев. Данилов пояснил, что при отсутствии заработка, размер пособия минимальный.

Безработный по истечении этого срока может получить материальную помощь в том случае, если центр занятости вынесет такое решение. Период получения помощи, по словам собеседника агентства, также не может быть выше полугода.

Правительство утвердило условия начисления ежемесячных выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Согласно опубликованному постановлению, пособие предусматривается для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека. При назначении выплаты учитывается комплексная оценка нуждаемости.