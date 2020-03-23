Юрист назвал способ получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом может стать для россиян причиной получения отсрочки по кредитам. О каких именно кредитах идет речь, рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

Распространение в мире коронавируса уже успело отрицательно сказаться на работе ряда отраслей экономики России. Так в столице ситуацию с коронавирусом признали форс-мажорной.

По словам юриста Екатерины Духиной, ситуация с коронавирусом, как правило, никак не затрагивает обязанности заемщиков.

«В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности», — пояснила юрист.

И все же Духина полагает, что получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом есть. По ее мнению, такую возможность предоставляет закон об «ипотечных каникулах». Он вступил в силу в июле 2019 года. Духина отметила, что согласно этому закону, заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что его материальное положение ухудшила ситуация с коронавирусом.

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