Юрист назвал изменения для плательщиков алиментов

Российское правительство подготовило новый перечень видов зарплаты и других доходов для взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, сообщила адвокат Любовь Киселева. Ее слова привела «Российская газета».

В основном изменения касаются доходов, получаемых с имущества, отметила Киселева. Раньше доходом признавалась только сдача имущества в аренду, а алименты взыскивались с полученных денег. Также взысканию подлежали суммы, полученные вследствие предпринимательской деятельности.

Теперь пункт дополнен и звучит следующим образом: «Удержание алиментов производится с доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества».

«То есть де-факто продажа квартиры также будет считаться доходом и с вырученных средств будут взыскиваться алименты без необходимости предоставления дополнительных доказательств», — объяснила юрист.

А вот алименты с тех, кто стоит на учете в службе занятости, и пособий малоимущих взыскиваться не будут, добавила Киселева. Она напомнила, что раньше этот вопрос решался в судебном порядке.

За неуплату алиментов на содержание бывших супругов без уважительной причины надо наказывать строже. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, в котором предложил арестовывать таких неплательщиков на 15 суток. Он отметил, что административная ответственность предусмотрена в России лишь за неуплату алиментов на содержание детей, хотя Семейный кодекс предусматривает и выплаты на поддержку бывших супругов в некоторых случаях.