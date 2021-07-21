Законопроект об аресте за неуплату алиментов на содержание бывших супругов разработали в России

За неуплату алиментов на содержание бывших супругов без уважительной причины надо наказывать строже. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, в котором предложил арестовывать таких неплательщиков на 15 суток.

«Неуплата бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга <…> влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — приводит ТАСС текст документа, который 21 июля направят премьеру Михаилу Мишустину.

Кутепов отметил, что административная ответственность предусмотрена в России лишь за неуплату алиментов на содержание детей, хотя Семейный кодекс предусматривает и выплаты на поддержку бывших супругов в некоторых случаях.

«Категория бывших супругов не защищена КоАП РФ от уклонения от уплаты средств на их содержание, в виду чего со стороны экс-супругов, которые обязаны уплачивать алименты на основании решения суда или иных оснований, такие обязательства безнаказанно не исполняются», — объяснил сенатор.

В прошлом месяце вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что взыскание алиментов должно перейти в электронный формат к 2023 году. После этого процедура будет проходить преимущественно удаленно,