Юрист Иванов предупредил о штрафах за курение на балконе

Просто так получить штраф за курение на собственном балконе нельзя. Другое дело, если это нарушает противопожарные правила. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

«Если сосед курит на собственном балконе, привлечь его к ответственности не получится. Но если он нарушает противопожарные правила, привлечение к административной ответственности возможно по статье 20.4 КоАП РФ», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Тогда нарушитель получит штраф от двух до трех тысяч рублей. По закону N15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов запрещено. Это также касается, например, лифтов или помещений, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. В этих случаях курильщик может быть оштрафован на сумму от 500 до 1500 рублей.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предложил повысить штрафы за нарушение масочного в стране.