Штрафы за нарушение масочного режима предложили повысить в России

Сумму штрафов за нарушение масочного режима необходимо повысить в России. Такое мнение выразил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам эксперта, в России стоит навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима. Он пояснил, что с точки зрения просветительской работы страна отличается от европейских соседей.

«В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением. Нужно вести санпросветработу. Я считаю, что необходимо повысить штрафы за игнорирование ношения масок в общественных местах», — процитировал Исаева ТАСС.

Гендиректор научного центра подчеркнул, что еще в начале 2020 года использование масок показало эффективность в Юго-Восточной Азии. Средства индивидуальной защиты нужно обязательно надевать, так как они являются единственной действенной мерой против коронавируса. Также Исаев предложил снова проверять сотрудников компаний на ковид с помощью ПЦР-тестов.