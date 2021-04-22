Юрий Лоза заявил о необходимости захоронить тело Владимира Ленина

Российский певец Юрий Лоза в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона» заявил, что тело Владимира Ленина необходимо захоронить. Исполнитель подчеркнул, что на Красной площади в столице не должно быть «кладбища».

«Поставили туда этот мавзолей, в кремлевскую стену вставили урны с прахом, сделав из красивой площади кладбище», — процитировало Лозу ИА «ПолитРоссия».

Артист не понимает, в чем был смысл бальзамировать революционера. Как считает знаменитость, эта египетская традиция не имеет к России никакого отношения. Он уточнил, что станки Владимира Ильича важно предать земле, а все захороненные в некрополе на главной площади страны военачальники заслуживают отдельного мемориала. Лоза добавил, что памятное место должно находиться в другом месте.

Ранее исполнитель выразил мнение, что деятельность певца Сергея Лазарева нельзя назвать творчеством. Лоза заявил, что вкладывает другой смысл в такое понятие. По его мнению, «в этимологии этого слова заложено слово „творить“». Это означает — «делать то, чего раньше никогда не было», уверен певец.