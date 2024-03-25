Общество 25 марта 2024, 14:53 Юлия и Анна Пересильд посетили стихийный мемориал жертвам теракта в Crocus City Hall Актрисы Юлия и Анна Пересильд посетили стихийный мемориал у Crocus City Hall Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua / Global Look Press

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Актрисы Юлия и Анна Пересильд посетили стихийный мемориал жертвам теракта, появишийся у Crocus City Hall. Пересильд-старшая поделилась снимком с дочерью в своих соцсетях.

Актрисы выразили солидарность с пострадавшими и семьями погибших.

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«Склонить голову перед тем, кто потерял любимых. И поблагодарить всех тех, кто помогает сейчас — это и банки, и какие-то компании, конечно, врачи, спасатели, которые сутками ищут под завалами оставшихся и просто люди, которые делают все, что могут — доноры, волонтеры, те, кто пересылают средства в помощь пострадавшим», — рассказала кинозвезда о цели посещения.

Юлия подчеркнула, что переживает боль от того, какое большое несчастье стало причиной объединения людей.

Ранее телеведущая Ольга Бузова отправила два миллиона рублей в фонд помощи после теракта в Crocus City Hall. Она рассказала об этом подписчикам, чтобы те могли последовать ее примеру.

Рэпер Алишер Моргенштерн* также пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего гардеробщика. Юноша спас сто человек во время теракта.

* Признан иностранным агентом на территории России.