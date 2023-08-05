Общество 05 августа 2023, 09:55 Юг России окажется в эпицентре аномальной жары в августе Синоптик «Фобос»: аномальная жара принесет на юг России засуху и пожары РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аномальная жара продержится на юге России и Северном Кавказе как минимум до середины следующей недели. В Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае показатели температуры приблизятся к экстремальным значениям. Об этом ТАСС сообщила ведущий синоптик «Фобос» Алина Котилевская.

Усиление жары на юге РФ связано с продвижением туда антициклона из Арктики, который принес прогревшийся в Средней Азии воздух. Зной также усилит поток атлантического циклона, который захватил Восточную Европу.

Реклама

«В ближайшие дни усилится антициклон, будет нарастать жара. Осадки прекратятся практически повсеместно», — отметила Котилевская.

По ее словам, днем зной будет усиливаться и захватит Ростовскую, Волгоградскую области и Краснодарский край.

В Краснодаре до середины следующей недели вероятность начала дождей максимально снизится. Котилевская указала, что накануне столбики термометров на Кубани достигали 35 градусов, но к 6 августа температура повысится до 39-40 градусов. Такая ситуация может обновить суточные рекорды жары и побить абсолютный максимум всего месяца. Это ждет и Ростов-на-Дону с Волгоградом.

«А так как мы прогнозируем теперь температуру до 39-40 градусов, то показатели будут близки к экстремальным значениям», — отметила синоптик.

Она подчеркнула, что такая жара стала «опасным явлением», которое предполагает почвенную засуху и рост риска пожаров.

В субботу, 5 августа, в Сочи температура поднимется до 30-32 градусов, в воскресенье — до 33-35 градусов. В Севастополе ожидаются 31-33 градуса тепла, в Ялте — 31-32 градуса, в Астрахани — 36-39 градуса. Во Владикавказе — до 30-33 градусов.

По данным Гидрометцентра, в августе много дождей прогнозируется на территории Ленинградской, Иркутской, Новгородской и Мурманской областей.