Экология 17 июля 2023, 03:11 Россиянам рассказали, какой будет погода во второй половине лета Климатолог Карнаухов: повторения жары 2010 года в Центральной России не будет Unsplash

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Аномальной жары во второй половине лета в Центральной России не предвидится. Температурных рекордов, которые были в 2010 году, ждать не стоит. Об этом радио Sputnik заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

«Мы можем практически гарантировать, что это лето не будет столь жарким и катастрофичным, как в 2010 году, когда были массовые лесные и торфяные пожары в европейской части России», — отметил он.

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Специалист добавил, что в центральной части страны было много дождей. При этом он отметил, что часть природных аномалий в этом году объясняется явлением Эль-Ниньо, при котором происходит перестройка течений и разогревается Тихий океан. Это явление добавляет к глобальному потеплению еще парочку десятых градуса.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичей ждет ухудшение погоды с 19 июля.