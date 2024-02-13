13 февраля 2024, 13:10
«Язык дьявола» расцвел в «Аптекарском огороде» в Москве
Трупный цветок с запахом гнилого мяса зацвел в «Аптекарском огороде» в Москве
Азиатский аморфофаллус коньяк, который также называют языком дьявола, или трупным цветком, расцвел в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«В Субтропической оранжерее расцвел азиатский аморфофаллус коньяк, или Трупный цветок, или Язык дьявола, (Amorphophallus konjac) с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти», — рассказали в организации.
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Посетители могут увидеть это многолетнее травянистое растение из Восточной Азии в старинной Субтропической оранжерее. Сотрудники предположили, что запах разлагающейся плоти появится уже завтра, 14 февраля, и продержится до выходных.
Всего в коллекции сада представлено три вида этого цветка — коньяк, изменчивый и Ламба. Родовое название растения — отсылка к необычной форме его почти метрового соцветия. В природе он встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии.
Ранее редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве.
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Сад и огород
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