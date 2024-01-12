Общество 12 января 2024, 13:15 Редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве Гигантская копьевидная лилия впервые за 318 лет расцвела в «Аптекарском огороде» R. Koenig/blickwinkel/globallookpress

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В Москве в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ на проспекте Мира впервые за 318 лет расцвело растение Дориантес Пальмера (Doryanthes palmeri), также известное как гигантская копьевидная лилия. Об этом сообщили в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Семена высадили в 1950-е годы, но расцвела лилия только сейчас.

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«Цветение ожидается продолжительным», — отметили в пресс-службе сада.

Москвичей пригласили полюбоваться уникальным цветком. С 13 января специально для посетителей в оранжерее откроют участок с лилией.

Дориантес Пальмера в естественной среде произрастает только в Восточной Австралии. Его внесли в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса в 1995 году. Листья этой лилии могут достигать четырех метров, а соцветия — трех метров в длину.

Ранее в оранжерее «Аптекарского огорода» расцвело земляничное дерево.