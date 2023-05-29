Общество 29 мая 2023, 09:42 Ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью пройдет в Москве 31 мая Московскую ярмарку вакансий для соискателей с инвалидностью проведут в центре «Моя работа» Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту среду, 31 мая, в столице пройдет ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью. Мероприятие организуют в центре «Моя карьера» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Начало в 11:00, сообщил директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

«В мероприятии примут участие ведущие работодатели банковской сферы, госсектора, медиаиндустрии, фармацевтической отрасли и торговли», — уточнил он.

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Кроме того, на ярмарку пригласили юридических и психологических специалистов. Они помогут разобраться в правовых вопросах и преодолеть внутренние барьеры на пути к трудоустройству.

На базе центра для уникальных соискателей налажены сервисы «Топ-500 резюме» и «Доступная работа», подчеркнул Тарасов.

Ярмарка пройдет в рамках ежемесячной встречи клуба «Хочу работать». Мероприятие продлится до 13:00. Записаться можно онлайн. В заявке необходимо указать контактные данные и группу инвалидности.

В середине мая в Щелкове прошла ярмарка вакансий. Свои услуги на ней представили около ста предпринимателей.