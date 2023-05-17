Подмосковье 17 мая 2023, 09:24 Ярмарка вакансий прошла в Щелкове

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Ярмарка вакансий прошла в Щелкове, объединив 100 ведущих работодателей. Они представляли четыре городских округа: Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и Звездный Городок.

Администрация Щелкова организовала бесплатные автобусы из удаленных поселков округа для тех, кто ищет работу. Всего на ярмарке было представлено более двух тысяч вакансий.

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«Мы сейчас рассказываем о том, что мы нуждаемся в <…> врачах-терапевтах, участковых, лор-специалистах, офтальмологах, врачах функциональной диагностики, среднем медицинском персонале», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Щелковской городской больницы Андрей Сутугин.

Открывал ярмарку и ознакомился с предлагаемыми вакансиями депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

«Подобные мероприятия и ранее проводились, но не в таком масштабе. Сегодня и наша промышленность, и бизнес, и социальная сфера на подъеме. <…> Из сотен вакансий основные — это рабочие специальности. Средняя зарплата в городском округе — порядка 50 тысяч рублей», — рассказал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 1 Мая два жителя региона получили звание Героя Труда России.

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