07 июля 2023, 18:57
Ярмарка «Город неравнодушных» пройдет в саду имени Баумана в Москве
Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» пройдет в саду имени Баумана 8–9 июля
Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» пройдет 8–9 июля в саду имени Баумана в Москве, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
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Некоммерческие организации города представят товары, созданные их подопечными, включая наборы для семейного творчества, игрушки, украшения ручной работы и многое другое. Вырученные средства направят на благотворительность.
Кроме этого, на ярмарке также проведут лекции, мастер-классы, благотворительный квест и беспроигрышную лотерею. Мероприятие будет открыто для всех желающих. Ярмарка будет работать 8 и 9 июля с 11:00 до 20:00.
Ранее москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут в столице ко Дню семьи, любви и верности.
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