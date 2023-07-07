Общество 07 июля 2023, 18:57 Ярмарка «Город неравнодушных» пройдет в саду имени Баумана в Москве Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» пройдет в саду имени Баумана 8–9 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Благотворительная ярмарка «Город неравнодушных» пройдет 8–9 июля в саду имени Баумана в Москве, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

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Некоммерческие организации города представят товары, созданные их подопечными, включая наборы для семейного творчества, игрушки, украшения ручной работы и многое другое. Вырученные средства направят на благотворительность.

Кроме этого, на ярмарке также проведут лекции, мастер-классы, благотворительный квест и беспроигрышную лотерею. Мероприятие будет открыто для всех желающих. Ярмарка будет работать 8 и 9 июля с 11:00 до 20:00.

Ранее москвичам рассказали о мероприятиях, которые пройдут в столице ко Дню семьи, любви и верности.