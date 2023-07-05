Общество 05 июля 2023, 11:47 Более 180 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности Более 180 праздничных мероприятий пройдет в Москве 8 июля в День семьи, любви и верности Сайт мэра и правительства Москвы

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Ярмарки, концерты, музыкальные фестивали, спортивные мероприятия и другие события пройдут 8 июля в столице в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Так, на территории музея-заповедника «Царицыно» вручат медали «За любовь и верность» супружеским парам, прожившим в браке более 25 лет. Кинотеатры «Москино» проведут тематические показы советских фильмов. В рамках благотворительного фестиваля «Город неравнодушных» в саду имени Баумана откроют площадку для груминга.

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К празднованию также присоединятся усадьба Кусково, Дарвиновский музей, парки «Ходынское поле», «Фили», «Северное Тушино» и многие другие.

Большинство мероприятий будут бесплатными.

Ранее жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест».