Японец шпионил за российскими военными и попался

Японского журналиста задержали во Владивостоке, когда он пытался собрать секретные материалы о российском военном потенциале. В России он получил предостережение, а потом его отправили обратно в Японию.

Японского журналиста поймали 25 декабря 2019 года «при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке».

«Российская сторона объявила задержанному с поличным японскому подданному официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, ему были даны 72 часа на то, чтобы он покинул территорию РФ», — цитирует РИА «Новости» МИД России.

На следующий после задержания день японец выехал на родину. Советнику-посланнику посольства Японии в Москве вручили ноту протеста.

Известно, что японец въехал в Россию по журналистской визе.

После этого японские СМИ сообщили о задержании бывшего сотрудника SoftBank по подозрению в краже конфиденциальной информации и передаче ее российским чиновникам. В посольстве России в Японии выразили сожаление в связи с тем, что в Токио присоединились к «шпиономании».