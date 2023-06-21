Общество 21 июня 2023, 16:23 Японский производитель автомобилей возобновил поставки в Россию ТАСС: первый официальный дилерский центр Honda открылся в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Первый официальный дилерский центр японского производителя автомобилей Honda открылся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС.

Поставки автомобилей организовала компания «Мотор-плейс». Дистрибьютор обеспечит гарантийное обслуживание как приобретенных ранее автомобилей, так и тех, которые завезут в Россию сейчас.

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«У нас есть еще две локации в Москве, но получать гарантийную поддержку и обслуживать свой автомобиль можно у любого дилера Honda на территории России», — сказал заместитель гендиректора АО «Корпорация автокапитал» Алексей Писков.

В шоу-руме площадью 750 квадратных метров представили восемь автомобилей марки Honda: минивэн Odyssey, кроссоверы Vezel, ZR-V, UR-V CR-V пятого и шестого поколения, а также седаны Accord и Civic.

Средняя стоимость автомобилей колеблется от 3,5 до 7 миллионов рублей.

«Наша компания является официальным дистрибьютором Honda, у нас трехлетняя гарантия на новые автомобили. Поставки начались в 2023 году», — добавил гендиректор «Мотор-плейс» Михаил Плотников.

Ранее в Японии представили новую модель Civic последнего поколения.