21 июня 2023, 16:23
Японский производитель автомобилей возобновил поставки в Россию
ТАСС: первый официальный дилерский центр Honda открылся в Санкт-Петербурге
Первый официальный дилерский центр японского производителя автомобилей Honda открылся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС.
Поставки автомобилей организовала компания «Мотор-плейс». Дистрибьютор обеспечит гарантийное обслуживание как приобретенных ранее автомобилей, так и тех, которые завезут в Россию сейчас.
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«У нас есть еще две локации в Москве, но получать гарантийную поддержку и обслуживать свой автомобиль можно у любого дилера Honda на территории России», — сказал заместитель гендиректора АО «Корпорация автокапитал» Алексей Писков.
В шоу-руме площадью 750 квадратных метров представили восемь автомобилей марки Honda: минивэн Odyssey, кроссоверы Vezel, ZR-V, UR-V CR-V пятого и шестого поколения, а также седаны Accord и Civic.
Средняя стоимость автомобилей колеблется от 3,5 до 7 миллионов рублей.
«Наша компания является официальным дистрибьютором Honda, у нас трехлетняя гарантия на новые автомобили. Поставки начались в 2023 году», — добавил гендиректор «Мотор-плейс» Михаил Плотников.
Ранее в Японии представили новую модель Civic последнего поколения.
Санкт-Петербург
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