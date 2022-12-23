Транспорт 23 декабря 2022, 23:15 Усовершенствованную версию Honda Civic представят в Токио

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Спортподразделение компании Honda Mugen представит усовершенствованную модель Civic последнего поколения. Презентация машины пройдет середине января 2023 года в рамках автошоу Tokyo Auto Salon. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал Drom.

Помимо данной модели, компания презентует компактный кроссовер ZR-V.

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ZR-V Mugen продемонстрируют в гибридном варианте — HEV. Данная версия получит спортивные накладки на бампер, порог, решетку радиатора. Кроме того, на двери багажника разместят спойлер.

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