«Яндекс.Переводчик» раскритиковали за примеры о террористах и бандитах к слову «chechen»

Журналистка из Грозного Милана Мазаева возмутилась тем, что к слову chechen («чеченский») в «Яндекс.Переводчике» приведены примеры про бандитов и террористов.

Об этом она написала в своем Twitter и выложила скриншот с примерами. «Чеченский бандит, незаконно торговал оружием в Бразилии, и колумбийский наркодилер» и «Да он же бывший чеченский террорист», — написано там.

Представители «Яндекса» принесли свои извинения и сообщили, что некорректные предложения были удалены.

«Часть некорректных примеров уже удалили, они не должны появиться снова, а скоро должны исчезнуть и остальные», — написали они под постом Мазаевой.

Ранее в чеченском поселке Шалажи установили табличку с надписью: «Улица имени Абдулаха Анзорова» — террориста чеченского происхождения, который обезглавил школьного учителя во Франции. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Снимок с табличкой опубликовал в Instagram житель поселка. Он подписал фото на чеченском: «Улица имени настоящего мужчины». Судя по снимку, табличка была приварена к опоре газовой трубы.