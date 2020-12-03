Улицу в Чечне «переименовали» в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции

Снимок с табличкой опубликовал в Instagram житель поселка. Он подписал фото на чеченском: «Улица имени настоящего мужчины». Судя по снимку, табличка была приварена к опоре газовой трубы.

16 октября Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Поводом послужил урок, на котором Пати обсуждал с учениками свободу мнений и демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Из-за них в 2015 году террористы расстреляли редакцию газеты Charlie Hebdo.

Семейство Анзоровых родом из села Шалажи. Сам Абдулах вырос во Франции, где его семья через суд получила статус политических беженцев.

После теракта на нескольких правительственных зданиях во Франции демонстрировали карикатуры на пророка Мухаммеда. Это, вероятно, подстегнуло новые нападения. В Ницце террорист напал на прихожан церкви, убив нескольких человек. Также было несколько нападений с холодным оружием на прохожих и полицейских.