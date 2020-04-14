«Яндекс.Карты» покажут очереди в магазине

Сервис «Яндекс.Карты» решил показывать не только пробки. Теперь пользователи могут узнать, есть ли очереди в магазине, в который они собрались. Услуга пока доступна только в веб-версии и не работает в мобильном приложении.

Подключились к сервису уже 169 супремаркетов «Азбука Вкуса» и 55 магазинов «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила «Российская газета». Рядом с названием торговой точки теперь указано наличие или отсутствие покупателей.

Соблюдающим социальную дистанцию эти данные помогут выбрать время для посещения магазина, когда в нем меньше всего людей.

Информацию о количестве покупателей партнеры «Яндекс.Карт» передают сами в онлайн-формате при помощи внутренних сервисом, в том числе датчиков или систем контроля очереди.

Скоро к проекту присоединятся 400 отделений «Альфа-Банка». Информацию о длине очереди можно будет получить через мобильное приложение карт и в «Яндекс.Навигаторе». К сервису планируют подключить и другие социально значимые места, где могут образовываться очереди. Например, аптеки.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля начнет действовать электронная пропускная система. Просто так на улицу можно будет выйти для похода в магазин, аптеку, выгула домашнего питомца или выноса мусора. Тем, кто передвигается на машине — личной или служебной — и общественном транспорте, необходимо оформлять пропуск. Его наличие будут проверять сотрудники ГИБДД.