Эксклюзив 15 июня 2023, 18:45 «ВКонтакте» — первоисточник музыки. Глава департамента VK объяснил, почему уход Spotify не повлиял на стриминговый рынок Директор департамента VK Дуксин: Spotify не смог собрать большую аудиторию в России РИА «Новости»

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Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify в России не смог собрать большую аудиторию. Поэтому его уход с отечественного рынка не вызвал резонанс, об этом на полях ПМЭФ-2023 рассказал «360» директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.

Spotify создали в Швеции еще в 2006 году. На российском рынке сервис запустили только спустя 14 лет — в 2020-м. По словам Дуксина, Spotify не обрел популярности в России. Как и другие зарубежные сервисы.

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«Поэтому говорить, что иностранные платформы занимали большую долю этого рынка в России, некорректно. Да, были отдельные фанаты отдельных сервисов. Но их уход не сказался драматическим образом на рынке стриминговых сервисов в России», — заверил директор департамента VK.

В апреле 2022 года Spotify перестал работать в России. Часть аудитории испытала стресс, подчеркнул Дуксин. Но, по его словам, это больше вопрос привычки. Ведь у стриминговых сервисов плюс-минус одинаковые функции.

Говорить, что этот стресс-фактор навсегда что-то изменил, неверно. На примере «VK Музыки» —это 46 миллионов пользователей, в 10 раз больше, чем у того же Spotify.

Перед VK стояла задача — создать музыкальную экосистему внутри холдинга. И речь не только о стриминге, пояснил Дуксин. Это также концертные площадки, полноценная медиаредакция, B2B (Бизнес для бизнеса — прим. ред.) решения для артистов. Все это самостоятельная бизнес-структура, констатировал он.

«„ВКонтакте“ всегда была первоисточником музыки и для пользователей, и для артистов. Если взять топ-100 [музыкантов], каждый из них выложил первый трек во „ВКонтакте“. Нам нужно дать новое дыхание этому социальному лифту. У нас работает команда, которая занимается поиском песен фантастическим образом», — заверил Дуксин.

РИА «Новости»

Возможность для начинающих артистов

Он рассказал о сообществе VK Records. Это полноценный лейбл, который не только работает с уже состоявшимися звездами, но и помогает молодым артистам. Творческие люди присылают туда множество своих демозаписей. Благодаря этому команда VK связывается с артистами и находит новых талантов.

«Каждая музыка должна быть услышана, у нас такое правило. Когда специалисты натыкаются на демо, с которой не уверены, что делать, они передают это дальше тем, у кого есть экспертиза. Есть и стриминговый сервис. У нас есть 100 миллионов разных плейлистов, их тоже составляет команда профессионалов», — уточнил глава департамента.

Ежемесячно VK представляет множество эксклюзивных новинок. Дуксин также напомнил об оригинальном проекте «Акустика». Туда приглашают топовых артистов, которые специально для VK играют популярные песни в акустическом формате.

РИА «Новости»

Иностранная музыка никуда не делась

Более 85% контента «ВКонтакте» — это русскоязычные артисты. В VK достаточно мало слушают иностранную музыку. И хотя часть зарубежных компаний ушла, по сей день более 50 миллионов иностранных произведений можно слушать во «ВКонтакте».

Также он указал на различия «VK Музыки» и «Яндекс Музыки». По его словам, сервисы действительно разные. В целом в мире есть два типа сервисов: рекомендационный и витринный. Разница в паттерне и целях пользователей, пояснил он. В рекомендационном сервисе фокус на систему рекомендаций. В витринном пользователь уже знает, зачем он идет. Однако сравнивать их не совсем корректно, добавил Дуксин.