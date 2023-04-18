Общество 18 апреля 2023, 11:56 «Яндекс» запустил продажу новых устройств для умного дома «Яндекс» начал продавать устройства для умного дома, работающие без Wi-Fi Freepik

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В продажу поступили умная колонка «Станция Макс», хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee. Одна из особенностей устройств в том, что они могут взаимодействовать между собой без интернета, написало РИА «Новости».

До конца апреля техника появится в магазинах Белоруссии и Казахстана.

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«Новые устройства „Яндекса“ общаются между собой напрямую, по протоколу Zigbee, поэтому стабильнее работают и быстрее включаются», — рассказали в компании «Яндекс».

Кроме того, они смогут поддерживать Matter — первую версию единого стандарта для устройств умного дома. Это позволит технике от разных производителей и с разными протоколами работать друг с другом.

Популярность товаров для умного дома стремительно растет. Самым большим спросом пользуются смарт-розетки, интеллектуальные системы освещения и различные датчики. Любопытно, что и сами устройства стали доступнее: их цена в среднем за последний год снизилась на треть.