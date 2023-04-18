Деньги 18 апреля 2023, 10:53 «Мегафон» сообщил о росте спроса на устройства для умного дома в полтора раза Freepik

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Популярность товаров для умного дома стремительно растет. В период с января по март 2023 года продажи таких гаджетов в объединенной розничной сети «Мегафон» и Yota увеличились на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин оказалась доступность устройств — их средняя цена за последний год снизилась на треть.

Самым большим спросом пользуются смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На втором месте оказались интеллектуальные системы освещения, их продажи увеличились на 40%. Покупатели активно приобретали и различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Умные лампы до сих пор главный элемент умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают порядка 60% продаж умных устройств. Производители постоянно расширяют свой ассортимент. Например, лидером продаж стала умная лампочка «Яндекс». Она появилась в продаже в конце прошлого года.

Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счет упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Давид Борзилов директор по продажам компании «МегаФон»

По его словам, умная лампочка стоит ненамного больше светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас речь идет о 699 рублях за товар.

Компания «Мегафон» серьезно расширила свой ассортимент. Она планирует в течение этого года увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе в продаже появятся товары российских брендов.