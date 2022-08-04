«Яндекс», VK и Ozon получили 130 млрд рублей на выплату еврооблигаций

Правительство России выделило компаниям «Яндекс», VK и Ozon льготные кредиты на общую сумму 130 миллиардов рублей. Этими деньгами они рассчитаются с держателями еврооблигаций, сообщил «Коммерсант».

«Правительство предоставило крупным российским интернет-компаниям льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 миллиардов рублей в связи с прекращением торгов их ценными бумагами», — подтвердили информацию источников в Минцифры РФ.

Компании выпустили конвертируемые облигации: «Яндекс» — на 1,25 миллиарда долларов, VK — на 400 миллионов долларов, Ozon — на 750 миллионов долларов. Весной биржи NASDAQ и LSE приостановили торговлю их акциями и глобальными депозитарными расписками, из-за чего держатели таких облигаций получили право на досрочное погашение. Так образовался долг.

Условия, на которых правительство поддержало компании, неизвестны. Ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков отметил, что это в любом случае стало прецедентом. Они являются «одними из ключевых с точки зрения поддержания работы и развития цифровой инфраструктуры России», и уход с рынка других, рядовых участников стал бы незаметным.