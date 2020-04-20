«Яндекс» пообещал удалять жалобы участников виртуальных митингов против изоляции

«Яндекс» объявил, что будет быстро удалять сообщения на картах, если они не относятся к ситуации на дороге. Так в компании прокомментировали виртуальные митинги против режима изоляции.

Представитель «Яндекс.Навигатора» сказала газете «Ведомости», что сообщения в сервисе всегда модерируются. Их удаляют, например, за мат.

«Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал представитель «Яндекс.Навигатора».

Первыми виртуальный митинг устроили жители Ростова-на-Дону. Они призвали объявить в России режим чрезвычайной ситуации. По их мнению, из-за рекомендательного характера изоляции пострадавшие от пандемии или потерявшие работу не получают необходимую социальную помощь. Карта Ростова-на-Дону оказалась буквально завалена сообщениями с таким содержанием: «хотим есть, что делать?», «дайте возможность работать», «даешь помощь населению», «остановили экономику — остановите и кредиты».

Позже к ростовчанам присоединились жители Красноярска и Нижнего Новгорода, устроившие аналогичные митинги на картах своих городов.

Режим изоляции действует в России с 28 марта по 30 апреля. Конкретные условия этого режима устанавливают власти регионов на основе актуальной эпидемиологической ситуации.