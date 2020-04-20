Россияне устроили «цифровой митинг» в «Яндекс.Навигаторе» из-за коронавируса

Жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Краснодара потребовали ввести в стране режим ЧС. Из-за запрета на массовые мероприятия и ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, они провели «цифровой митинг». Для этого протестующие выбрали «Яндекс.Навигатор».

В приложении есть функция, которая позволяет выбирать место на карте и оставлять сообщения — их увидят другие пользователи сервиса. Таким образом водители могут сообщать друг другу об авариях или ремонтных работах на дороге, а также общаться с соседями в пробке. Однако жители Ростова-на-Дону использовали эту функцию для совершенно других целей.

Они оставили большое количество таких сообщений с требованием ввести в России режим ЧС. Они написали, что власти должны либо объявить ситуацию в стране чрезвычайной, либо отменить все текущие ограничения. Кроме того, жители пожаловались, что из-за введения режима самоизоляции и отмены долгих выходных у них заканчиваются средства к существованию — нет денег на оплату кредитов и ипотеки.

Ростовчан поддержали и жители Екатеринбурга. Они сравнили текущую ситуацию с «лихими девяностыми», когда у людей не было работы и денег на еду. Митингующие призвали власти раздать людям деньги или отменить оплату за коммунальные услуги.

К протестующим присоединились и жители Краснодара. Они отметили, что детей необходимо кормить уже сейчас, а не когда кончится режим самоизоляции. Некоторые протестующие спросили, ради чего они платят налоги государству, а другие — выразили надежду, что дети представителей власти их стыдятся.

Не остались в стороне и москвичи.

Их примеру последовали и жители Санкт-Петербурга.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 30 апреля нерабочими. Он призвал жителей соблюдать режим самоизоляции, чтобы снизить скорость распространения вируса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что решение о сокращении или продлении нерабочих дней будут принимать на этой неделе. 20 апреля Путин подчеркнул, что пик эпидемии в России еще не наступил.

По последней информации, коронавирусную инфекцию зафиксировали уже у 47 121 человек во всех 85 регионах страны.