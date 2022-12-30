Общество 30 декабря 2022, 18:15 «Яндекс» подтвердил полный разрыв рабочих контактов с Воложем «Яндекс»: Волож не останется в компании даже косвенно РИА «Новости»

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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож полностью разрывает рабочие контакты с компанией. Такое заявление сделали сотрудники пресс-службы корпорации в беседе с РИА «Новости».

«Аркадий Волож не останется в „Яндексе“», — сообщили они.

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Таким образом в холдинге ответили на вопрос, запрос, будет ли компания находится хотя бы под косвенным влиянием своего сооснователя.

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Также журналисты сообщили, что головной офис «Яндекса» прорабатывает группировки основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний. По данным издания, такая ГК в дальнейшем может сменить название. При этом в состав новой структуры «Яндекса» в России войдет ряд зарубежных направлений. Кроме того, за ней сохранится привычный пользователям бренд.

Ранее стало известно, что Волож официально сообщил об уходе из «Яндекса» в прощальном письме к коллегам. Он отметил, что вышел из основных рабочих процессов холдинга еще летом 2022 года.