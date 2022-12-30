Общество 30 декабря 2022, 13:11 Волож попрощался с коллективом «Яндекса» и сообщил об уходе из компании ТАСС: сооснователь «Яндекса» Волож официально сообщил об уходе из компании РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож через письмо попрощался с коллективом компании и официально сообщил об уходе. Содержанием документа поделился ТАСС.

Также Волож оценил предстоящие изменения в компании. Он назвал их вполне разумными и необходимыми.

Реклама

«Я уже давно не управляю российским „Яндексом“, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании», — поделился сооснователь корпорации.

Реклама

По его словам, планом по реструктуризации занимаются совет директоров и менеджмент. По словам Воложа, эти действия вполне оправданы текущими обстоятельствами.

В начале декабря стало известно о еще одном крупном изменении в руководстве «Яндекса». В частности, должность советника по корпоративному развитию компании занял бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Перед сменой места работы он уволился из государственного ведомства. Также Кудрин заявлял, что он будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга вместе с текущим менеджментом компании.