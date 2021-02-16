Якутский алмаз в 100 карат назвали в честь «Спутника V»

В Северной Якутии добыли особо крупный алмаз. Драгоценный камень имеет форму октаэдра, обладает ювелирным качеством, а его вес превышает 100 карат. Назвали минерал в честь российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

У алмаза явно выраженный светло-желтый цвет, сообщили в пресс-службе компании «Алроса». Его цвет и размер можно смело назвать настоящим чудом природы.

«Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых», — пояснил генеральный директор компании Сергей Иванов.

Вес алмаза 100,53 карата, а его размер — 27,15×28,81×29,56 миллиметра. Добытая на россыпях Северной Якутии драгоценность имеет форму уплощенного октаэдра.

Россыпные месторождения на северо-западе Якутии традиционно лидируют по добыче цветных алмазов, в том числе исключительно редких оттенков, уточнили в «Алросе».

Вакцина «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она получила свое название в честь первого советского космического спутника. В свое время, напомнили в компании, он дал новый импульс космическим исследованиям.