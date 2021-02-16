Лавров назвал печальными предостережения США о «Спутнике V»

В МИД РФ ответили на призыв новой администрации США относиться к российской вакцине «Спутник V» с подозрением. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия никогда ни с кем не дружила против кого-либо.

На пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Того Робером Дюссеем Лавров напомнил о высказываниях Белого дома, который счел «Спутник V» геополитическим замыслом Кремля. Его слова привело РИА «Новости».

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — ответил Лавров на предостережение американской стороны о вероятной зависимости от РФ из-за вакцины.

Российский министр добавил, что не в привычках страны «дружить против кого бы то ни было».

«Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 российский Минздрав зарегистрировал в августе 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Его основой стала уже изученная платформа вектора аденовируса человека.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал материал, в котором назвал российскую вакцину безопасной и обладающей высокой иммуногенностью. Эффективность «Спутника V» составила 91,6% — он способен полностью защитить человека от тяжелых случаев COVID-19.

Применение российской вакцины одобрили более чем в 20 странах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, ОАЭ, Иране, Мексике и других.