Якутские власти назвали ошибкой сообщения о вырубке лесов из-за пожара

В Якутии не будут вырубать леса вокруг поселков, к которым подбираются лесные пожары. Сообщение об этом было «технической ошибкой пресс-службы», заявили в департаменте информполитики администрации.

«Территорию вокруг сел в Якутии очищают от поваленных деревьев и сухостоя», — пояснил глава департамента Василий Амбросьев в комментарии РИА «Новости».

Распоряжения по дальнейшей борьбе с пожарами были отданы главой республики Айсеном Николаевым в воскресенье. На повестке также была ситуация в селе Бясь-Кюель, пострадавшем от огня.

По словам Николаева, самая мощная группировка по тушению пожаров находится именно в Горном районе, в этом селе. Это порядка 300 человек, в том числе инженерная рота и техника частей Минобороны.

«Но огонь оказался сильнее. 31 жилой дом не подлежит восстановлению. Тем не менее совместными усилиями огнеборцев и местных жителей удалось отстоять другие постройки, в том числе социальные объекты», — добавил он.

Пострадавшим окажут материальную помощь в размере 30 тысяч рублей. Новые дома жителям будут построены за счет бюджета Якутии.