Общество 24 января 2023, 18:29 Якутские режиссеры-документалисты стали номинантами на «Оскар» Документальный фильм якутских режиссеров Арбугаевых номинировали на «Оскар» Публичное достояние

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Стало известно о номинировании документального фильма якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых «Выход» на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм». Об этом сообщили организаторы кинопремии.

В фильме рассказывается о биологе Максиме Чакилеве, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы наблюдать за миграцией моржей. Ученый хочет понять, почему обитатели моря за одну ночь тысячами выбираются на берег. Возможно, это явление связано с климатическими изменениями на планете.

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Арбугаевы в прошлом году собрали более 15 призов на различных международных и российских кинофестивалях. Осталось дождаться итогов самой престижной мировой кинопремии. Результаты огласят 12 марта.

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В номинации «Лучший режиссер» номинировали Стивена Спилберга с фильмом «Фабельманы». Вместе с ним за статуэтку поборются Мартин Макдонах с кинолентой «Банши Инишерина», Тодд Филд с картиной «Тар», Рубен Эстлунд с лентой «Треугольник печали», а также Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с фильмом «Все везде и сразу».