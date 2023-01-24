Общество 24 января 2023, 17:29 Стивена Спилберга номинировали на «Оскар» Режиссеров Стивена Спилберга и Мартина Макдонаха выдвинули на премию «Оскар» Публичное достояние

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Стали известны имена претендентов на 95-ю премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер». Кандидатами стали Стивен Спилберг и Мартин Макдонах. Об этом сообщила Американская академия киноискусств.

Спилберга номинировали за фильм «Фабельманы», Макдонаха за картину «Банши Инишерина». Среди главных претендентов на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» также названы Тодд Филд с картиной «Тар», Рубен Эстлунд с лентой «Треугольник печали», а также Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с фильмом «Все везде и сразу».

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За статуэтку «Лучшая женская роль» поборются Кейт Бланшетт («Тар»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Мишель Йео («Все везде и сразу»), Ана де Армас («Блондинка») и Андреа Райзборо («Ради Лесли»).

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Номинантами в категории «Лучшая мужская роль» стали Брендан Глисон («Банши Иншерина»), Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»), Джадд Хирш («Фабельманы»), Барри Кеоган («Банши Иншерина») и Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»).

Результаты огласят 12 марта в Лос-Анджелесском театре «Долби».

Ранее Стивен Спилберг завоевал «Золотой глобус», а его картина «Фабельманы» стала лучшим драматическим фильмом.