Москва 10 января 2023, 02:57 Москвичей предупредили о метелях и сильном ветре Глава Гидрометцентра Вильфанд: 11 января в Москву придут метели и сильный ветер РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве 11 января ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Также возможны метели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра — даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков», — сказал он.

Реклама

Сильный ветер возникнет в столице на фоне наступающего потепления — из-за столкновения воздушных масс с разным характером.

Реклама

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда морозы ослабят свою хватку в столице. Ожидается, что 10 января станет последним морозным днем, затем придет потепление. Столбики термометров будут подниматься на два-три градуса каждый день.

В Оймяконе тем временем фиксируют почти 60-градусные морозы. В центре Якутии чуть теплее — от -35 до -42 градусов.