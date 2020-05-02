Якушев дистанционно примет участие в заседании Общественного совета Минстроя
Общественный совет министерства строительства и ЖКХ соберется на заседание по видеосвязи 12 мая. Одним из членов президиума станет госпитализированный после заражения коронавирусом глава ведомства Владимир Якушев. Об этом сайту kp.ru рассказал председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.
Он рассказал, что еще вчера разговаривал с попавшим в больницу министром.
«Голос такой же, как был до болезни. Виду не подает. Неплохо себя чувствует, насколько я понимаю», — заявил Степашин.
Он пояснил что пожелал министру здоровья и поздравил с 1 мая. Степашин отметил, что 12 мая Общественный совет при Минстрое проведет видеоконференцию о проблемах системы ЖКХ. Владимир Якушев тоже примет там участие, так как он состоит в президиуме.
Главу Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова увезли в больницу в минувшую пятницу, 1 мая. Оба они заразились коронавирусом и сейчас находятся в одной из московских больниц. Пока министр будет проходить лечение исполнять его обязанности будет его заместитель Никита Стасишин.