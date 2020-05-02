Якушев дистанционно примет участие в заседании Общественного совета Минстроя

Он рассказал, что еще вчера разговаривал с попавшим в больницу министром.

«Голос такой же, как был до болезни. Виду не подает. Неплохо себя чувствует, насколько я понимаю», — заявил Степашин.

Он пояснил что пожелал министру здоровья и поздравил с 1 мая. Степашин отметил, что 12 мая Общественный совет при Минстрое проведет видеоконференцию о проблемах системы ЖКХ. Владимир Якушев тоже примет там участие, так как он состоит в президиуме.

Главу Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова увезли в больницу в минувшую пятницу, 1 мая. Оба они заразились коронавирусом и сейчас находятся в одной из московских больниц. Пока министр будет проходить лечение исполнять его обязанности будет его заместитель Никита Стасишин.