Jägermeister приостановил поставки в Россию | 360°

Общество 02 ноября 2022, 12:28 Jägermeister приостановил поставки в Россию Федерация рестораторов: производитель ликера Jägermeister приостановил поставки в РФ Unsplash

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Немецкий производитель популярного крепкого ликера Jägermeister приостановил поставки в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере столичного ресторанного рынка Сергей Миронов.

«Поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии», — добавил он.

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По словам Миронова, дистрибьюторы уже начали поиск вариантов поставок «и через какое-то время [вариант] найдут».

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С начала 2022 года приостановили работу в России или полностью покинули ее рынок такие алкогольные компании, как Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, Brown-Forman, Moet Hennessy. Ассоциация компаний розничной торговли даже попросила правительство России разрешить параллельный импорт некоторых брендов во избежание дефицита.

В августе RT писал о том, что поставки крепкого алкоголя в Россию за первые шесть месяцев 2022 года сократились на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт виски уменьшился значительнее всего — на 48,4%, водки — на 41,7%, ликеров — на 36,6%, джина — на 26,6%, ввоз коньяка и бренди — примерно на 11%, уточнило издание «Царьград».