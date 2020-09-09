«Я тебе столько измен прощала!»: соседка Соколова рассказала о последней ссоре с Ещенко

На очередном судебном заседании по делу Олега Соколова выступила соседка историка. Девушка рассказала суду, что слышала в роковую ночь.

По словам соседки, звукопроницаемость в квартире очень хорошая, она часто слышала, как Соколов устраивал шумные вечеринки, ругался матом и включал громко музыку. Тихо было только тогда, когда в квартире никто не находился.

Соседка также рассказала о частых конфликтах с участием женщины. Одна из последних ссор произошла 7 ноября 2019 года, тогда девушка вернулась домой после 23:00 и услышала диалог между Ещенко и Соколовым, передает Kp.ru.

«Она говорила, что собирается куда-то, а он нервно отреагировал на это: «Никуда ты не пойдешь». Он кричал: «Это ты меня назвала ублюдком? Как ты смеешь, тварь, с**а неблагодарная! Я тебя встречал и провожал!» — вспоминает соседка. Самих выстрелов девушка не помнит, вероятно, уснула и не услышала. Но запомнила, как Ещенко извинялась перед Соколовым и просила ее не трогать: «Не трогай меня, пожалуйста, я тебе столько измен прощала!».

Потом, по версии соседки, наступило затишье. О самом убийстве девушка узнала на следующий день со слов своей матери.

В августе новый адвокат историка Олега Соколова направил в Адвокатскую палату Москвы жалобу на представителя потерпевших Александру Бакшееву. Однако содержании жалобы неизвестно.