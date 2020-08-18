Новый адвокат Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко

«Я подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы в отношении адвоката Бакшеевой. Суть жалобы заключается в высказываниях Бакшеевой в отношении меня и моего подзащитного Соколова», — отметил защитник. При это он не рассказал о содержании жалобы.

Бакшеева также не в курсе сути жалобы. По ее словам, подсудимый неоднократно оскорблял как ее, так и свидетелей, позволял грубые высказывания в адрес убитой Анастасии.

«Защита Соколова в течение всего времени активно все события комментировала в СМИ, а теперь защиту не устраивает, что я освещаю неудобные для них моменты в рамках характеристики личности подсудимого», — заявила адвокат потерпевших.

С начала судебного процесса сменил своего адвоката Александра Почуева на Сергея Лукьянова, после наняв еще одного защитника — Торгашева. Он, якобы, является сотрудником Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где работали Соколов и убитая им Ещенко. Семья убитой девушки обратилась к ректору с требованием проверить, насколько это соответствует морально-этическим требованиям университета.