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    18 августа 2020, 20:07

    Новый адвокат Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко

    Александра Каширина

    Новый адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова направил в Адвокатскую палату Москвы жалобу на представителя потерпевших Александру Бакшееву. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Новый адвокат Соколова подал жалобу на адвоката семьи Ещенко

    «Я подал жалобу в Адвокатскую палату Москвы в отношении адвоката Бакшеевой. Суть жалобы заключается в высказываниях Бакшеевой в отношении меня и моего подзащитного Соколова», — отметил защитник. При это он не рассказал о содержании жалобы.

    Бакшеева также не в курсе сути жалобы. По ее словам, подсудимый неоднократно оскорблял как ее, так и свидетелей, позволял грубые высказывания в адрес убитой Анастасии.

    «Защита Соколова в течение всего времени активно все события комментировала в СМИ, а теперь защиту не устраивает, что я освещаю неудобные для них моменты в рамках характеристики личности подсудимого», — заявила адвокат потерпевших.

    С начала судебного процесса сменил своего адвоката Александра Почуева на Сергея Лукьянова, после наняв еще одного защитника — Торгашева. Он, якобы, является сотрудником Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где работали Соколов и убитая им Ещенко. Семья убитой девушки обратилась к ректору с требованием проверить, насколько это соответствует морально-этическим требованиям университета.

    Новости SMI.FM