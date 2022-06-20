«Я просто в шоке была». Москвичка перепутала свою квартиру с чужой и подумала, что ее обокрали

Москвичка Анастасия Е. объяснила, что инцидент с ее участием, в ходе которого она перепутала свою и чужую квартиру, после чего вызвала полицейских, — случайность. Об этом она рассказала «360».

Ранее девушка пришла в свою квартиру на улице Фонвизина и с удивлением обнаружила, что дома отсутствует мебель и сантехника. Анастасия вызвала на место полицейских, которые быстро установили, что она просто перепутала собственную квартиру с чужой, где еще не сделали ремонт.

«В итоге разобрались, что квартира не моя оказалась. У меня разрядился телефон еще. Мой этаж последний, лифт открылся ниже, я попала в эту квартиру не глядя», — сообщила она.

Анастасия уточнила, что быстро разобраться в ошибке ей помешало отсутствие освещения.

«Там не было света, хотела включить и не понимала, почему свет не работает. Увидела, что нет кроватей, я просто в шоке была», — заявила девушка.

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