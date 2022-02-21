«Не по возрасту». 50-летняя москвичка не смогла записаться на тверк

Жительница Москвы рассказала подписчикам о своем неудачном опыте похода в студию танцев. Женщина решила обучиться тверку, но ей указали на уже не молодежный возраст.

В своем посте в Facebook женщина рассказала, что ей 50 лет, но на свой возраст она себя не ощущает.

«Вот в рамках этого „не ощущаю“ случился конфуз. В силу моей бешенности я решила научиться танцевать тверк (ну это там где отклячивают попу и ею трясут в бешеном темпе). Захотела? — значит сделаю. И пошла я у нас на районе в лучшую по рейтингу танцевальную студию», — поделилась москвичка.

Она подчеркнула, что живет в районе, где очень много продвинутой молодежи. Во время записи на занятия администратор танцевальной студии попросил у женщины паспорт.

«Он смотрит в ужасе на дату рождения и такой: „Знаете, я вам тверк не советую. Не по возрасту“. Вот так и сказал. Я заржала и говорю: „Ну записывайте на полонез, его как раз изобрели в год моего рождения“» — написала пользовательница.

Женщина добавила, что в разговоре с юношей заявила, что является одногодкой с польским композитором Фредериком Шопеном.

«На его вопросе о том, кто это, я ушла, давясь хохотом», — заключила она.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Некоторые похвалили молодого человека, так как женщина могла получить травму на занятиях. При этом другие заявили, что каждый человек вправе сам решать, чем ему заниматься.