Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал скандальную шутку про избиение молодого парня дагестанцами в метро. По его словам, он их не поддерживает и не оправдывает. Об этом написал «Матч ТВ».

Как сообщил спортсмен, его шутка в Instagram была адресована Конору Макгрегору.

«Ни один здравомыслящий человек на может это поддержать. Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей», — процитировал NЕWS.ru слова Нурмагомедова.

Ему также не нравится, что весь дагестанский народ выставляют негативно в СМИ. Хабиб отметил, что из-за пары-тройки земляков, которые ведут себя плохо, достается всем.

«Кто-то кого-то бьет, везде пишут: „дагестанцы“. У дагестанцев же тоже есть чувства, нас 3,5 — 4 миллиона, а не трое больных в метро. Осуждение от меня? Это даже не нужно! Трое человек зверски избивают одного — это нужно комментировать? Вы разве не понимаете мое отношение к этому», — сказал Хабиб.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца и подписал ее: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы.