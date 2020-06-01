«Я начинаю эту борьбу»: у Елены Воробей подтвердили COVID-19
Воробей сама рассказала о заболевании в Instagram, записав видеообращение для подписчиков. «Мой день сегодня начался с тревожного звонка. Мне позвонили и сказали, что у меня положительный тест на COVID-19. И я начинаю эту борьбу», — заявила актриса.
Она объяснила, что не столкнулась с серьезными симптомами заболевания. У артистки было «легкое покашливание» и недомогание.
В подписи к публикации Воробей пояснила, что знает о болезни уже три дня. Актриса не решилась сразу же выложить пост из-за «глупых страхов». Во-первых, волновалась о том, как новость воспримет ее пожилой отец. А во-вторых, объяснила она, «всех уже этот вирус достал до тошноты». Потом артистка все же передумала.
«Я решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать. Главное, не нервничать», — написала Елена Воробей.
Актрисе предстоит компьютерная томография. Обследование позволит выяснить, насколько сильно распространилась инфекция.
Воробей стала не первой среди российских знаменитостей, у кого выявили COVID-19. У некоторых инфекцию уже подтвердили, у других — только подозревают.