«Я мечтаю стать бомжом». Появились последние аудиосообщения подрывника из Серпухова

Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре молодой человек несколько лет переписывался в соцсетях с девушкой из Сибири. В последних сообщениях он рассказывал о будущем бомжа и жаловался на учебу.

Аудиозапись голоса подрывника опубликовал Mk.ru. Выпускник гимназии кривлялся и делился своими переживаниями.

«Как думаешь, если я не сделаю французский с латинским, у меня жизнь сломается?» — спрашивал он собеседницу, добавляя, что учить языки его заставляют.

Парень заявил, что «кто-то мечтает стать врачом, кто-то — бухгалтером, а в итоге становятся бомжами».

«Я мечтаю стать бомжом, а в итоге стану каким-нибудь высокопоставленным человеком», — сказал он.

В разговоре с приятельницей устроивший взрыв в Серпухове называл интернет ошибкой и оставлял ей приятные пожелания.

«Всего хорошего нужно желать всегда. Добро и позитив. <…> Независимо от времени и ситуации», — заверил молодой человек подругу по переписке.

Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря раздался утром 13 декабря. Бывший ученик приходской гимназии устроил его возле дверей учебного заведения. Пострадали 10 человек.

В беседе с правоохранителями, писали СМИ, серпуховской подрывник заявил о своей ошибке в расчетах. Он планировал массовое убийство, но самодельное устройство взорвалось на ступеньках гимназии. Взрыв прогремел не внутри, где шла утренняя молитва, а на улице.