Молодой человек, устроивший взрыв в Серпуховском монастыре, заявил, что совершил ошибку в расчетах, из-за этого самодельное устройство взорвалось на ступеньках гимназии. Об этом он рассказал правоохранительным органам, сообщил Telegram-канал Shot.

Подрывник хотел устроить массовое убийство. Для этого он поджег огнепроводный шнур, молодой человек считал, что взрыв произойдет уже внутри помещения, где шла утренняя молитва. Однако шнур сгорел раньше, поэтому все случилось около входа.

Издание написало, что виновнику произошедшего разорвало кисти, а также посекло ноги. Кроме него, пострадали 10 детей, один из них получил серьезные травмы. Речь идет о ребенке, который опоздал на занятия.

Все события развернулись утром 13 декабря. Молодой человек является бывшим учеником приходской гимназии, около дверей которой он устроил взрыв. Учебное заведение находится на территории Серпуховского женского монастыря.

Местный житель Роман Карпов в разговоре с «360» назвал настоящим чудом то, что обошлось без жертв. По его словам, большего количества пострадавших или даже погибших удалось избежать из-за заклинившей в монастыре двери.