«Изыди, вирус окаянный!» Вертолет облетел вокруг Ярославля с картиной Васи Ложкина

Художник Вася Ложкин призвал россиян не унывать во время самоизоляции и по этому случаю написал картину. Ее купили бизнесмены и пролетели с ней на вертолете над Ярославлем. Об этом Ложкин рассказал «360».

По его словам, картина была готова еще в конце марта. На ней изображен кот со свечой и двумя детенышами. Таким образом глава кошачьего семейства показывает, что прогоняет коронавирус. «Изыди, вирус окаянный!» — написано наверху холста.

Это картина приглянулась ярославским предпринимателям, которые ее купили за 60 тысяч рублей. В пятницу, 17 апреля, они решили пролететь с ней на вертолете.

Местные ребята таким веселым образом захотели поднять настроение себе и окружающим. Мы живем в такое время, что всем грустно, а от стресса портится иммунитет. В условиях этой эпидемии иммунитет — очень важная штука. С помощью юмора его тоже надо поддерживать Вася Ложкин.

Эти люди хотели как бы отогнать злых духов, а картина выступила в качестве оберега, объяснил Ложкин. Вертолет принадлежит одному из бизнесменов. Он летел из Москвы в Кострому. Его попросили приземлиться в Ярославле и сделать круг вокруг города.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 4080 жителей России. В Ярославле, по данным сайта коронавирус.рф, вирусом заразился 81 человек. Всего в стране коронавирус нашли у 32 008 человек.