«Известия»: в Telegram появились боты-шпионы

Всего действует около 40 ботов, образующих Telegram-деанонимайзер. Эту разработку запустила частная компания «Интернет-розыск». На ее сайте создателем фирмы и разработчиком алгоритмов интернет-розыска назван Игорь Бедеров — юрист из Петербурга.

Сотрудник управления МВД по контролю за оборотом наркотиков в Челябинской области Дмитрий Соколов рассказал газете, что Telegram-деанонимайзер «активно тестируется» в его отделе уже около полугода. Программу используют «для выявления лиц, занимающихся продажей синтетических наркотиков через даркнет».

Ранее сообщалось, что некий фейковый сервис взломал множество Instagram-аккаунтов в России. Российские пользователи массово начали пользоваться услугами сервиса и приложения Stalkci, которое пообещало, что поможет увидеть гостей странички, отследить их количество, и частоту посещений. Однако услугу предоставляют мошенники.