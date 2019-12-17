    17 декабря 2019, 03:51

    «Известия»: в Telegram появились боты-шпионы

    Кирилл Фролов

    Сотрудники МВД и ФСБ используют десятки ботов-шпионов, внедряемых в Telegram, для поиска преступников. Программы собирают информацию о пользователях и их устройствах, что позволяет идентифицировать подозреваемых, рассказали собеседники «Известий» в силовых структурах и глава компании-подрядчика.
    «Известия»: в Telegram появились боты-шпионы

    Всего действует около 40 ботов, образующих Telegram-деанонимайзер. Эту разработку запустила частная компания «Интернет-розыск». На ее сайте создателем фирмы и разработчиком алгоритмов интернет-розыска назван Игорь Бедеров — юрист из Петербурга.

    Сотрудник управления МВД по контролю за оборотом наркотиков в Челябинской области Дмитрий Соколов рассказал газете, что Telegram-деанонимайзер «активно тестируется» в его отделе уже около полугода. Программу используют «для выявления лиц, занимающихся продажей синтетических наркотиков через даркнет».

    Ранее сообщалось, что некий фейковый сервис взломал множество Instagram-аккаунтов в России. Российские пользователи массово начали пользоваться услугами сервиса и приложения Stalkci, которое пообещало, что поможет увидеть гостей странички, отследить их количество, и частоту посещений. Однако услугу предоставляют мошенники.